Сбитого в Подмосковье лосенка осмотрел ветврач, ему наложили гипс

Специалисты ветеринарной службы оказали необходимую помощь лосенку, которого автомобиль сбил в Подмосковье 19 мая. Животному также наложили гипс.

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Об этом во вторник, 20 мая, сообщили в прокуратуре по Московской области.

— Прокуратура держит под контролем состояние здоровья животного и продолжает проверку по факту несвоевременного реагирования специальных служб на происшествие, — написали в Telegram-канале ведомства.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 мая: очевидцы сообщили, что водитель, сбивший лосенка, позже вернулся на место происшествия, так как в результате столкновения у него слетел госномер. По словам местных жителей, мужчина негодовал, заявляя, что животное должно «компенсировать ему затраты на ремонт».

19 мая лосенка благополучно эвакуировали. В СМИ появилась информация, что волонтеры настроены оптимистично и «уже дали сохатому гордую кличку Князь».