В России готовятся ограничить доступ подросткам к тру-крайм контенту

Межрегиональная организация «Отцы рядом» предложила Госдуме ограничить доступ подростков к тру-крайм контенту. Инициаторы считают, что такой контент негативно влияет на психику детей, вызывая тревожность, девиантное поведение и снижение успеваемости, передает Life.

В обращении говорится, что несовершеннолетние не имеют устойчивых моральных ориентиров и подвержены влиянию. Председатель организации, юрист, член Ассоциации юристов России и капитан запаса ВС РФ Иван Курбаков подчеркнул, что при частом контакте с подобным контентом дети могут воспринимать жестокость не как опасность, а как нечто обыденное или даже привлекательное. Это может привести к снижению интереса к учебе и проблемам с адаптацией в обществе, добавил он.

Предлагаемые меры включают ужесточение законодательства, блокировку опасных ресурсов, усиление родительского контроля, образовательные курсы по критическому мышлению и развитие позитивных форм досуга. Кроме того, предлагается усилить роль семьи в воспитании детей и вовлечь общественные организации в борьбу с опасным контентом.

Ранее в городе Бердянск, расположенном в Запорожской области, случилось происшествие — было совершено жестокое убийство семилетней девочки. Подозреваемой в этом преступлении оказалась ученица седьмого класса, которая, как выяснилось, была одержима идеями битцевского маньяка Александра Пичушкина.

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На месте преступления школьница оставила записку, в которой призналась в любви к серийному убийце. Это обстоятельство позволило следователям установить ее причастность к преступлению.