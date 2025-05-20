В России предложили вернуться к переводным экзаменам в школах

В школах России необходимо внедрять переводные экзамены, которые будут фиксировать уровень усвоенных знаний.

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Об этом на полях Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"Надо постепенно внедрять переводные экзамены из одного класса в другой за исключением 9-го и 11-го, где сдают ОГЭ и ЕГЭ, потому что экзамен является составной частью учебного процесса. Об этом как-то забыли и к экзамену относятся как к какой-то пытке", – приводит ТАСС слова Фадеева.

По его словам, проверяться должны в том числе литература, география и история. Однако в каком классе проводить экзамены по данным предметам нужно решать профессионалам.

Фадеев также отметил, что ЕГЭ остается вступительным экзаменом в вуз, и сейчас фактически нет никакой оценки знаний непосредственно в школе.

"Родители начинают шуметь, что дети и так перегружены, но похоже, что школьную программу можно вычистить без потери качества процентов на 20–25 – вот вам резерв времени", – заключил Фадеев.

Ранее в Минпросвещении сообщили, что все регионы России готовы к проведению ЕГЭ и ОГЭ. В частности, все субъекты уже отправили свои отчеты, также завершены проверки экзаменационных пунктов.

Основная волна экзаменов запланирована с 23 мая по 23 июня. Пересдать один предмет можно будет 3 и 4 июля. Обработка результатов июльских пересдач ЕГЭ будет завершена к 15 июля.