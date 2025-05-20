Вологодскую чиновницу уволили из-за видео дочери про отправку на СВО

Главу Нюксенского муниципального округа Вологодской области Юлию Шевцову отправили в отставку после резонансного видео ее дочери, на котором она угрожала отправкой в зону спецоперации.

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Заявление сделал глава региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«Шевцова отправляется в отставку ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области», — написал Филимонов.

Губернатор отметил, что данный шаг он предпринимает «исключительно согласно собственному мнению», приведя в качестве подтверждения практику многочисленных ротаций заместителя главы региона.

Филимонов также посоветовал Шевцовой уделить больше внимания воспитанию дочери, которая живет вдали от матери.

«Записать ее на курсы медсестер и, может быть, направить на стажировку волонтером в военный госпиталь в тылу. Это точно поможет многое осознать», — предложил губернатор.

На видео дочери Шевцовой, опубликованное в сети, обратили внимание в середине мая. Девушка в агрессивной форме заявляла, что ее мама мэр и может повлиять на призыв в армию. Одно из видео сопровождалось словами: «Ты что, фраер, попутал? Знаешь, кто моя мама? Мэр. Мы тебя на СВО отправим». Впоследствии мать девушки извинилась за поведение своей дочери и назвала его недопустимым. Она заверила, что уже провела со своим ребенком «серьезный разговор». Шевцову впоследствии отстранили от должности.