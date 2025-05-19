Собчак прокомментировала итоги переговоров Путина и Трампа

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала в своем Telegram-канале итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Телеведущая заметила, что российский лидер поблагодарил американского коллегу за поддержку возобновления прямого диалога с Киевом. Кроме того, Путин заявил, что Россия выступает за остановку боевых действий в Украине, но необходимо выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

«Как и ожидалось, беседа Трампа с Путиным, как минимум для публики, носила дружелюбный характер. При этом, ничего нового мы не услышали: Россия стремится к миру, но есть нюансы. Интереснее, конечно, что осталось за кадром. Но этого мы, скорее всего, не узнаем», — отметила Собчак.

Журналистка выразила надежду, что Трамп в дальнейшем даст более «откровенный комментарий».

Путин прокомментировал разговор с Трампом

Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп сделает публичные заявления по итогам беседы с Путиным и последующего звонка Владимиру Зеленскому.