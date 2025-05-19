Минюст расссказал о добровольце в реестре иноагентов

Андрей Дуванов

Замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что в реестре иностранных агентов есть один доброволец. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Минюст расссказал о добровольце в реестре иноагентов
© РИА Новости

Такое заявление он сделал во время Петербургского международного юридического форума. По словам Свириденко, один человек из перечня иноагентов сам подал заявление о включении себя в реестр. При этом замминистра также добавил, что это именно физическое лицо. Каких-либо других подробностей об этом человеке он не уточнил.

«Если взять наш реестр, который состоит из 990 лиц, то добровольцев там всего лишь один», — заявил Свириденко.

Ранее Свириденко заявил, что около половины иноагентов проживают за границей.

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