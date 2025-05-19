Минюст расссказал о добровольце в реестре иноагентов

Замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что в реестре иностранных агентов есть один доброволец. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Такое заявление он сделал во время Петербургского международного юридического форума. По словам Свириденко, один человек из перечня иноагентов сам подал заявление о включении себя в реестр. При этом замминистра также добавил, что это именно физическое лицо. Каких-либо других подробностей об этом человеке он не уточнил.

«Если взять наш реестр, который состоит из 990 лиц, то добровольцев там всего лишь один», — заявил Свириденко.

Ранее Свириденко заявил, что около половины иноагентов проживают за границей.