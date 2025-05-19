Лосенка, пострадавшего в ДТП в Подмосковье, отправят на лечение

Лосенка, пострадавшего в аварии в Подмосковье, отправят на лечение. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

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— Мы занимаемся. Сейчас приедет наш ветеринар, вколят ему седативный препарат и после этого повезут лечить. Действовать будем максимально гуманно, — цитирует ведомство РИА Новости.

Авария произошла вечером 18 мая, когда автомобилист сбил лося и уехал. Жители Подмосковья пытаются спасти жизнь лося: люди готовы за свои средства отвезти животное к ветеринарам, однако не могут этого сделать, так как выдана лицензия на отстрел.

Впоследствии директор Московского зоопарка Светлана Акулова потребовала оказать помощь сбитому лосю: она уточнила, что в данной ситуации существовала явная несогласованность в действиях между различными ведомствами, включая ГИБДД, егерей и охотничий надзор. При этом, по словам Акуловой, ситуация усугубляется тем, что проблема ДТП с участием лосей в Истринском районе носит систематический характер.