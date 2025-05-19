Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

Мошенники, как предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, публикуют вакансию куратора онлайн-школы в Telegram-каналах.

Когда пользователь откликается, "рекламщик" сообщает ему, что вакансия закрыта, при этом, предлагая заняться инвестициями, направляет на фишинговый ресурс или передает номер в мошеннический колл-центр.

В ведомстве пояснили: мошенники публикуют вакансии в анонимных группах, которые начинаются так: «Нужны кураторы в онлайн-школу (можно без опыта)». И обещают «двухчасовой рабочий день».

Между тем крупные компании, размещая информацию о появившихся вакансиях, как пояснили правоохранители, прикрепят ссылку на официальный сайт, за которым последует личное собеседование.