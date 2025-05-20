Подросткам в РФ могут ограничить доступ к тру-крайм после истории с 14-летней убийцей

Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» направила в Госдуму обращение с просьбой разработать меры по ограничению доступа несовершеннолетних к тру-крайм контенту — историям о жестоких преступлениях и серийных маньяках. По мнению авторов инициативы, такие материалы негативно влияют на психику подростков.

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Председатель организации, юрист, член Ассоциации юристов России и капита запаса ВС РФ Иван Курбаков направил в ГД соотвествующее обращение.

— Он (такой контент — прим. «ВМ») может приводить к: формированию искаженного восприятия реальности, повышению уровня тревожности и страха, развитию девиантного поведения, снижению успеваемости и социальной адаптации. Дети могут начать воспринимать насилие как норму, утратить чувство эмпатии и сострадания, — указано в документе.

Кубраков добавил, что у подростков еще не сформирована устойчивая система моральных ориентиров, поэтому они подвержены влиянию. Он считает, что при частом контакте с таким контентом подростки могут воспринимать насилие не как угрозу, а как что-то привычное и даже привлекательное. Это может привести к снижению школьной мотивации и ухудшению социальной адаптации. «Отцы рядом» предложили конкретные меры для реализации инициативы, сообщает Life.ru.

В субботу, 17 мая, в запорожском Бердянске нашли тело семилетней девочки с травмами в височной области. Рядом с ней лежала записка с признанием в любви битцевскому маньяку Александру Пичушкину. По подозрению в убийстве задержали 14-летнюю школьницу — она признала вину и заявила о еще нескольких жертвах. Подробности жуткой расправы — в материале «Вечерней Москвы».

Криминалист Михаил Игнатов составил портрет 14-летней фанатки битцевского маньяка.