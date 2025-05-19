Сериалы «Карточный домик», «Секс в большом городе», «Игра престолов» и серия фильмов «Гарри Поттер» не будут удалены или заблокированы в России за пропаганду чайлдфри. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация, что указанные зарубежные картины могут быть заблокированы в РФ из-за пропаганды чайлдфри.

«Выводы о наличии пропаганды чайлдфри в названных в СМИ фильмах безосновательны. Упомянутые фильмы не соответствуют этим критериям. Роскомнадзор не планирует их удаление или блокировку», — заявили в РКН.

Там отметили, что критерии оценки материалов на содержание пропаганды чайлдфри четко определены. В частности, к ним относится информация, направленная на убеждение в отказе от деторождения, оправдывающая бездетность, превозносящая ее над рождением детей и формирующая негативный образ родительства и положительное отношение к жизни без детей.