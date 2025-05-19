Стало известно, где прошли последние дни Григоровича

Стало известно, где прошли последние дни жизни главного балетмейстера Большого театра и хореографа Юрия Григоровича. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Как рассказала экс -балерина Большого театра Елена Матвеева, свои последние дни Григорович прожил в подмосковном санатории «Барвиха». При этом Матвеева подчеркнула, что 98-летний хореограф до последнего находился в ясном уме. По ее словам, даже в санатории у Григоровича была «сознательная и могучая жизнь».

«Уход Григоровича был достойным, потому что он находился в сознании. Он на своих ногах. <...> Это тоже очень важно, когда такая долгая, насыщенная жизнь. Он до конца оставался мобильным, а не просто доживал. Юрий Николаевич был в курсе абсолютно всех дел, которые происходили в Большом и других театрах, да и вообще в балетном мире», – заявила она.

Хореограф умер 19 мая. Церемония прощания с ним запланирована на 23 мая. Она пройдет в историческом здании Большого театра.