Глава Минюста РФ заявил, что декабристы не были объектом иностранного влияния

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко заявил, что декабристы не находились под иностранным влиянием, когда пытались осуществить восстание против царской власти. Об этом пишет РБК.

«Иностранное влияние было совершенно иного свойства. Они были не объектом иностранного влияния, а субъектом. Они сами шли под влияние, сами изучали западные идеи», — сказал глава Минюста в ходе посвященной декабристам сессии на полях Петербургского международного юридического форума.

В качестве примера Чуйченко привел заинтересованность лидеров мятежа Александра Муравьева и Павла Пестеля в конституционном проекте США и их желание адаптировать его под российские реалии.

При этом министр подчеркнул, что осуждает действия декабристов в целом, а также их поведение после попытки восстания, так как это «не относится к рангу чести и благородства». Он даже предположил, что если бы мятежа не было, то Россия бы быстрее пошла по пути реформ.

Восстание декабристов завершилось полным разгромом в 1826 году. В ходе второй попытки бунта Черниговский полк, выступивший в Киевской губернии под командованием Сергея Муравьева-Апостола, был обстрелян картечью правительственными войсками и сдался. Лидеров восстания ликвидировали, остальных отправили на каторгу, в ссылку или рядовыми на Кавказ. О том, как все происходило, — в материале «Газеты.Ru».