Экс-директора музея PERMM уволили в связи с утратой доверия

ТАСС

Прокуратура Пермского края через суд добилась увольнения в связи с утратой доверия экс-директора музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой, которая до этого уволилась по собственному желанию, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

Экс-директора музея PERMM уволили в связи с утратой доверия
© ГКБУК "Музей современного искусства PERMM"
"Ленинский районный суд Перми сегодня удовлетворил исковое заявление прокурора Перми об изменении основания увольнения бывшего руководителя музея современного искусства PERMM с собственного желания на утрату доверия", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Аллахвердиева будучи директором музея в условиях конфликта интересов заключила четыре контракта на организацию выставок художника Арсения Сергеева, с которым ранее состояла в браке. Общая сумма контрактов составила 318 тыс. рублей. Суд признал контракты недействительными и обязал Сергеева вернуть полученные средства в бюджет.

Кроме того, в отношении Аллахвердиевой было возбуждено уголовное дело по ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Как сообщали местные СМИ, дело было возбуждено после обращений граждан в разные силовые структуры о публичных действиях, выражающих неуважение к обществу и оскорбляющие религиозные чувства верующих. Предметом расследования могли стать несколько работ, входящих в коллекцию музея, свободную демонстрацию которых допустила Аллахвердиева.

Наиля Аллахвердиева написала заявление на увольнение с поста директора музея по собственному желанию в декабре 2024 года. Исполняющим обязанности директора учреждения был назначен заведующий отделом маркетинга и рекламы Станислав Павлов.

Государственный музей современного искусства PERMM был создан в Перми в 2009 году усилиями сенатора Сергея Гордеева, администрации Пермского края и московского галериста Марата Гельмана (признан в РФ иностранным агентом и террористом) как продолжение и развитие выставки "Русское бедное". На сегодняшний день PERMM является ведущим государственным музеем современного искусства за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Он представляет актуальное российское искусство XX-XXI веков. Здесь проходят выставки российских современных художников, а также масштабные международные проекты. Коллекция музея основана на работах, объединенных темой "Русское бедное". Сегодня коллекция музея насчитывает около 1,5 тыс. единиц хранения.

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