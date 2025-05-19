В Ассоциации менеджеров поспорили о степени зависимости будущего медиаиндустрии от ИИ

В Москве прошло заседание Комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров на тему: «Продвижение через контент: трансформация стратегий в 2025 году». Эксперты затронули актуальную тему использования ИИ и цифровых технологий в медиаиндустрии, а именно – как широкое применение нейросетей влияет на контент в СМИ и маркетинговых коммуникациях.

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Модераторами встречи выступили директор кластера «Центр — Юг» Shkulev Holding Екатерина Квашенкина и генеральный директор «ФедералПресс» Надежда Плотникова.

Участники отметили, что новые форматы потребления информации сегодня существенно меняют поведение аудитории, что требует пересмотра подходов к контент-стратегиям и их эффективности.

«Многим журналистам сегодня не хватает навыков работы со структурой текста и SEO-оптимизацией, в отличие от копирайтеров, которые, в свою очередь, испытывают трудности при получении эксклюзивной информации. Эффективным решением здесь станет коллаборация специалистов из разных областей», — отметила Екатерина Квашенкина.

Главный редактор News.ru Ольга Сабурова обратила внимание на важность качества контента.

«Статья — и рекламная, и новостная — должна индексироваться и создавать информационную ветку. При грамотном подходе любая новость даже с небольшим инфоповодом принесет просмотры. Но для этого по-прежнему важна SEO-оптимизация, в которую нужно вкладываться», — сказала она.

Противоположную точку зрения высказал сооснователь компаний Ai influence и ReFace Technology Алексей Парфун. По его мнению, SEO — умирающий инструмент для производителей контента, а будущее коммуникаций стоит за полной автоматизацией и искусственным интеллектом. Более того, эксперт допустил, что со временем ИИ научится писать качественные лонгриды и сможет заменить не просто одного журналиста, а полноценные СМИ.

В качестве примера развития ИИ спикер поделился результатами недавнего исследования, согласно которому при сравнении двух текстов — одного, созданного Антоном Чеховым, и второго, сгенерированного нейросетью в стиле классика, лишь около 50 процентов аудитории смогли определить, какой из них принадлежит перу писателя.

Основатель агентства цифровой социологии контента и медиа «Импакт медиа» Александр Ляпин также отметил, что будущее контента напрямую зависит от ИИ и цифровых технологий. Это касается и написания текстов, и производства фильмов, и оценки качества контента.

Директор по маркетингу и коммуникациям Magnetto.pro Юлия Цибизова поделилась, какие метрики в их компании используют для оценки эффективности контента и уровня вовлеченности аудитории. По ее словам, процесс начинается с оценки качества трафика, уточнения времени, которое пользователь провел на сайте компании, а также выяснения реакции, которую человек получил от контента.

Подводя итоги, Надежда Плотникова согласилась с мнением, что цифровая трансформация заставляет медиа пересматривать подходы к формированию контента и выстраиванию стратегий. Однако, на ее взгляд, новые технологии и искусственный интеллект не смогут заменить хороших профессиональных журналистов.

Мнение коллеги поддержала и Екатерина Квашенкина.

«Журналистика — это не создание текста или контента, это работа с информацией, которую мы получаем у других людей. Пока что никакая нейросеть не может установить дружеские отношения с человеком, обладающим ценной информацией, получить у него эти сведения и решить, как эти данные интересно подать», — сказала она.

Спикер также выразила уверенность, что качественный контент журналиста никогда не пропадет и не потеряет значение, а тренд на качественную аналитическую журналистику будет только расти.

Rambler&Co — информационный партнер мероприятия.