Стали известны дата и место прощания с Юрием Григоровичем

Прощание с народным артистом СССР и хореографом Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщил премьер театра Денис Родькин.

— Прощание с Юрием Григоровичем пройдет 23 мая в 11.00 в историческом здании Большого театра. Вход с 10.00 - свободный, — написал Родькин в своем Telegram-канале.

О смерти Юрия Григоровича стало известно 19 мая: он скончался в возрасте 98 лет. По данным СМИ, причиной смерти стали осложнения после двусторонней пневмонии. Сообщается, что хореограф будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом с супругой Наталией Бессмертновой.

Юрий Григорович родился в Ленинграде в 1927 году. В восьмилетнем возрасте он поступил в хореографическое училище, а после его окончания быстро вошел в число ведущих танцовщиков советского балета, став артистом Театра оперы и балета имени Кирова (ныне Мариинского театра).

Юрий Григорович — один из самых выдающихся хореографов XX века. Он создал восемь оригинальных балетов в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также подготовил редакции большинства классических постановок, составляющих основную часть репертуара Большого театра.