Минюст предложил ужесточить наказание за осквернение воинских захоронений и мемориалов. Об этом сообщил первый замминистра юстиции Евгений Забарчук.

По его словам, такой законопроект уже направлен в правительство и внесён в Госдуму, передают «Известия». В Минюсте подчеркнули, что за последние три года в стране зафиксировано более 370 подобных случаев, но многие из них не получают адекватной уголовной оценки.

Поводом для новой волны обсуждений стал недавний инцидент в Обнинске, где подростки растоптали флаг с георгиевской лентой. После распространения видео в интернете Следственный комитет начал проверку.