Жителей шести регионов РФ предупредили об угрожающей им опасности

В шести регионах РФ в ближайшие дни будет наблюдаться высокая пожароопасность. Об этом россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

© Lenta.ru

Речь идет о Волгоградской области и нескольких регионах Сибири — Алтайском и Забайкальском краях, Томской и Иркутской областях, а также Бурятии. По словам синоптика, растущая опасность пожаров связана со сходом снега и сильной солнечной энергией, свойственной третьей декаде июля.

«В Сибири. В Алтайском крае, Томской и Иркутской областях уже длительное время сохраняется пятый чрезвычайный класс пожароопасности из-за высоких температур и отсутствия существенных осадков», — отметил эксперт. В Бурятии также ожидается пятый класс пожароопасности, в Забайкалье — четвертый, добавил он.

Из-за того, что показатели столбиков термометров на территории европейской части России около либо ниже нормы, нет больших районов, где природная пожароопасность является существенной, уточнил спикер.

Ранее Вильфанд пообещал, что в ближайшую пятницу воздух в Москве прогреется до значений, характерных для июня. Стоит ожидать потепления до 26 градусов.