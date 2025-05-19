Бывший премьер России назвал нанесшего удар по обороноспособности министра обороны

Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, который руководил военным ведомством в период с 2007 по 2012 года, нанес серьезный урон по обороноспособности страны, считает бывший премьер Сергей Степашин. Его слова передает РИА Новости.

«В свое время был такой министр обороны Сердюков, не всуе будет сказано, который нанес, на мой взгляд, очень серьезный удар по обороноспособности моей страны, в том числе по военкоматам, по призыву, по всему остальному», — сказал Степашин.

По его словам, раньше в России не думали, что придется вновь говорить о том, что страну надо будет защищать. Ассоциация юристов России, в которой Степашин занимает кресло председателя, занимается активной помощью по оказанию юридической помощи бойцам СВО, напомнил он.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой объяснил проблемы в армии действиями Сердюкова. По его словам, проблема с сокращением численности российской армии и, как следствие, многих военных специалистов связана именно с реформами Сердюкова. Из-за закрытия образовательных учреждений для военных Россия столкнулась с дефицитом ряда специалистов, напомнил он.

Сердюков был министром обороны России с февраля 2007 года по ноябрь 2012 года. Во главе Минобороны он инициировал реформу Вооруженных сил, разделенную на три этапа. Первый включал в себя сокращение численности в армии (большая часть пришлась на офицерский состав), второй — решение социальных вопросов (повышение денежного довольствия, обеспечение жильем и повышение квалификации военнослужащих), третий заключался в обновлении вооружения и техники.