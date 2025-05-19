Бывший премьер России назвал нанесшего удар по обороноспособности министра обороны

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Экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, который руководил военным ведомством в период с 2007 по 2012 года, нанес серьезный урон по обороноспособности страны, считает бывший премьер Сергей Степашин. Его слова передает РИА Новости.

Бывший премьер России назвал нанесшего удар по обороноспособности министра обороны
© РИА Новости

«В свое время был такой министр обороны Сердюков, не всуе будет сказано, который нанес, на мой взгляд, очень серьезный удар по обороноспособности моей страны, в том числе по военкоматам, по призыву, по всему остальному», — сказал Степашин.

По его словам, раньше в России не думали, что придется вновь говорить о том, что страну надо будет защищать. Ассоциация юристов России, в которой Степашин занимает кресло председателя, занимается активной помощью по оказанию юридической помощи бойцам СВО, напомнил он.

Ранее генерал-майор Сергей Липовой объяснил проблемы в армии действиями Сердюкова. По его словам, проблема с сокращением численности российской армии и, как следствие, многих военных специалистов связана именно с реформами Сердюкова. Из-за закрытия образовательных учреждений для военных Россия столкнулась с дефицитом ряда специалистов, напомнил он.

Сердюков был министром обороны России с февраля 2007 года по ноябрь 2012 года. Во главе Минобороны он инициировал реформу Вооруженных сил, разделенную на три этапа. Первый включал в себя сокращение численности в армии (большая часть пришлась на офицерский состав), второй — решение социальных вопросов (повышение денежного довольствия, обеспечение жильем и повышение квалификации военнослужащих), третий заключался в обновлении вооружения и техники.

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