Американский истребитель достали из болота под Новгородом

В Демянском районе Новгородской области поисковики обследовали место падения американского истребителя Р-40 Kittihawk и достали из болота части самолета. Об этом сообщает Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н.И. Орлова на странице во «ВКонтакте».

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Уточняется, что место падения боевой машины жителями ближайших Кневиц было найдено еще в 1990-х, однако детально исследовать его смогли только сейчас.

В апреле 2025 года специалисты достали из воронки многочисленные обломки центроплана и обшивки. Также им попались гильзы Browning за 1942 год и приборы из кабины пилота. Помимо этого, из болотной жижи извлекли поршень 12-цилиндрового двигателя Allison V-1710 и многочисленные обломки блока цилиндров. Поисковики указали, что самолет ударился о землю на большой скорости.

«Главное, что из болота были извлечены фрагмент офицерского поясного ремня и часть кожаного шлемофона пилота», — сказано в сообщении. При этом пока судьбу летчика эксперты восстановить так и не смогли.

Американский истребитель Р-40, как отмечается, был поставлен СССР американскими военными в рамках ленд-лиза в 1941-1944 годах.

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