Российский губернатор выступил против проведения выпускных в ресторанах и кафе

Последний день выпускники школ должны провести в стенах учебного заведения, а не в ресторанах и кафе. Такое мнение высказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на еженедельном оперативном совещании правительства региона.

«Мы говорим о здоровом образе жизни, и это не тот пример, который должны копировать дети у родителей. Последний день в школе — что может быть более правильным, чем провести его в школе? А кафе и рестораны еще будут во взрослой жизни», — сказал глава области.

В связи с этим Гладков подчеркнул, что у школьников должны быть другие традиции.

В свою очередь министр образования региона Андрей Милехин напомнил, что все мероприятия в связи с оперативной обстановкой должны будут завершиться до 18:00.

Ранее директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский в разговоре с «Лентой.ру» предупредил россиян о мошенничестве в преддверии выпускных экзаменов. По его словам, злоумышленники, как правило, действуют по отработанному сценарию — создают десятки фальшивых чат-ботов, каналов и страниц, якобы предоставляющих ранний доступ к результатам экзаменов.