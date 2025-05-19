Валерий Гергиев прокомментировал смерть Юрия Григоровича

"Легендарная фигура, которая и через десятилетия будет вызывать уважение и восхищение", - так генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев прокомментировал смерть хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича.

В беседе с "Известиями" Гергиев назвал Григоровича "ключевой фигурой в истории русского балета", заметив, что спектакли, созданные народным артистом, "Спартак", "Иван Грозный", "Каменный цветок", - это достояние русской культуры. "Мы продумаем, проанализируем. Все, что можно сделать, чтобы эти агрегаты были частью достояния", - заявил Валерий Гергиев.

Причина смерти хореографа - осложнения после двусторонней пневмонии. По данным SHOT, последние две недели врачи сражались за жизнь легендарного артиста балета в ЦКБ в Москве.

Сейчас родственники решают, где Юрий Николаевич будет похоронен. Предварительно - это Новодевичье кладбище, рядом с супругой - Наталией Бессмертновой.

Об уходе народного артиста на 99-м году жизни стало известно сегодня.