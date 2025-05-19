Внук Зураба Церетели возглавил Российскую академию художеств

Российскую академию художеств возглавил внук Зураба Церетели, исполняющий обязанности президента организации Василий Церетели. Об этом 19 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в РАХ.

Скульптор умер 22 апреля на 92-м году жизни. Президент России Владимир Путин, выражая соболезнования родным покойного, выразил уверенность, что память о Церетели навсегда сохранится в сердцах близких, друзей, учеников и всех почитателей его щедрого и самобытного дарования.

Сегодня состоялось общее собрание Российской академии художеств. «Василия Церетели избрали президентом РАХ», — рассказал собеседник агентства.

Зураб Церетели возглавлял РАХ с 1997 года. Первый замглавы Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью «Парламентской газете» озвучила необходимость в увековечивании памяти скульптора в Москве. По мнению депутата, особый статус может получить и галерея искусств Церетели на Пречистенке.