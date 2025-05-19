Цискаридзе прокомментировал смерть народного артиста СССР Григоровича

"Один из самых величайших людей, кто живет на нашей планете, сегодня ушел", - сказал Николай Цискаридзе, народный артист России и руководитель Академии русского балета имени Вагановой, прокомментировав смерть Юрия Григоровича.

Народный артист СССР Юрий Григорович скончался сегодня на 99-м году жизни.

"Удивительно, что он ушел в один день с одним из своих самых любимых танцовщиков Юрием Владимировым", - заметил Цискаридзе, добавляя в беседе с "Известиями": "Два народных артиста СССР ушли в один день. Это просто удивительное совпадение".

Юрий Григорович родился в 1927 году в Ленинграде. Был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, главным балетмейстером Большого театра, его штатным хореографом.

Григорович - один из самых выдающихся хореографов XX века, автор оригинальных балетов и редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого.