Повар из Германии получил российское гражданство после обращения к Путину

Шеф-повар из Германии Максим Житников официально стал гражданином России после личного обращения с просьбой о паспорте президенту Владимиру Путину, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По словам Волк, сотрудники МВД вручили российский паспорт Максиму Житникову, который обратился к Путину с просьбой о гражданстве, церемония приведения к присяге и выдачи паспорта прошла во Владимирской области.

Житников вместе с супругой и детьми покинул немецкий город Эссен и переехал во Владимирскую область, где его жена уже была гражданкой России, следует из сообщения в Telegram-канале Волк.

Мужчина объяснил свой переезд несогласием с ценностями, которые пропагандируются в Европе. Свое желание стать гражданином Житников озвучил Путину во время расширенного заседания президиума Госсовета в апреле 2024 года. Вопрос сразу попал под контроль руководства ГУВМ МВД России.

Житникова пригласили в региональное управление МВД, где он подал необходимые документы на гражданство. После стандартных проверок ему выдали российский паспорт. Начальник управления по вопросам миграции Олег Шурыгин лично поздравил мужчину и выразил уверенность, что он будет достойным гражданином страны.

Президент России провел разговор на немецком языке с гражданином Германии, который проживает во Владимирской области. Президент пообещал помочь в получении российского гражданства Житникову.

Напомним, президент России Владимир Путин поддержал переезд в Россию иностранцев, разделяющих российские ценности.