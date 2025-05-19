Ксения Шойгу рассказала о подарке отцу

Президент Федерации триатлона России Ксения Шойгу подарит своему отцу Сергею Шойгу на 70-летний юбилей картину собственного авторства. Об этом Шойгу сообщила ТАСС.

"Очень волнуюсь, это очень важный день, - сказала Шойгу. - Подарок будет связан с творчеством. Я, как и отец, люблю рисовать, резать по дереву. Внезапно я решила нарисовать маслом. Первая работа получилась неплохой, а отец сказал: "Это же, наверное, мне". А я ответила: "Нет, я для тебя нарисую специально". Поэтому это будет картина".

Шойгу, занимающий пост секретаря Совета безопасности РФ, 21 мая отметит 70-летие.