На торги "Литфонда" выставили редкие автографы Блока и Есенина

Автограф Александра Блока, а также инскрипт (дарственная надпись) Сергея Есенина стали одними из самых дорогих лотов, выставленных на предстоящие 22 мая торги аукционного дома "Литфонд", сообщили в пресс-службе "Литфонда".

"Возглавляют топ самых дорогих раритетов четвертый сборник стихов Александра Блока "Ночные часы" с дарственной надписью поэта, а также крайне редко встречающийся на антикварном рынке инскрипт Сергея Есенина", - говорится в сообщении.

Сборник Александра Блока "Ночные часы" был выпущен в конце октября 1911 года в московском издательстве "Мусагет" тиражом 1 тыс. экземпляров. Поэт получил несколько копий и 6 ноября записал в дневнике, что у него есть 95 авторских экземпляров, которые он раздает друзьям. Тогда же, в течение месяца, сборник был подарен известным писателям, и известно, что 35 человек получили книги с дарственными надписями, хотя на данный момент идентифицирована лишь треть из них. На предстоящих торгах будет представлен экземпляр с дарственной надписью: "Дорогому Николаю Владимировичу Недоброво на добрую память об авторе. Ноябрь 1911". Недоброво был поэтом и критиком, окончившим Петербургский университет в 1906 году одновременно с Блоком. До сих пор эта дарственная надпись считалась невыявленной. Стартовая цена составляет 1,5 млн рублей.

Значимое событие для исследователей и коллекционеров - обнаружение автографа Сергея Есенина. Автограф сделан на издании драматической поэмы "Пугачев" (Москва, 1922) с подписью поэта для его друга Николая Клюева и искусствоведа Николая Архипова. На чистом листе Есенин написал: "Дорогому Н. И. Архипову / В память встречи / С. Есенин / 1921 Декабрь". Клюев охарактеризовал поэму как "нужнейшую и желаннейшую". Стартовая цена лота составляет 950 тыс. рублей.

Другие лоты

Кроме того, в каталоге предстоящих торгов заявлено прижизненное издание Федора Достоевского "Преступление и наказание. Роман в 6 частях с эпилогом" (Санкт-Петербург, 1877 г.), четвертое издание романа, выпущенное при жизни автора. Роман впервые был опубликован в журнале "Русский вестник" с января по декабрь 1866 года. Второе отдельное издание вышло в начале 1867 года, а три года спустя роман вошел в Полное собрание сочинений Достоевского. Последнее прижизненное издание вышло в конце декабря 1876 года, с множеством опечаток. Стартовая цена за это издание составляет 110 тыс. рублей.

Первое посмертное издание Николая Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души" (Москва, 1855) с оригинальной иллюстрированной обложкой, выполненной автором, также будет выставлено на предстоящих торгах. Экземпляр интересен сохранением обложки, где на черном фоне выделен подзаголовок "Поэма", что подчеркивает авторский подход к жанру. Цензурная надпись "Похождения Чичикова" напечатана мелким шрифтом. Стартовая цена раритета - 80 тыс. рублей.

На аукцион выставлено первое посмертное издание Николая Гоголя "Похождения Чичикова, или Мертвые души" (Москва, 1855) с оригинальной иллюстрированной обложкой, выполненной автором. Это третье издание романа, представлен первый том с каноническим текстом. Второй том, содержащий пять глав, вышел в том же году, хотя Гоголь сжег почти готовый второй том в 1852 году.

Экземпляр интересен сохранением обложки, где на черном фоне выделен подзаголовок "Поэма", что подчеркивает авторский подход к жанру. Цензурная надпись "Похождения Чичикова" напечатана мелким шрифтом. Обложка вдохновила многих художников на создание иллюстраций к произведению. Стартовая цена раритета - 80 тыс. рублей.

Архив из семи фотографий знаменитых танцовщиков прошлого столетия Рудольфа Нуреева, также предстанет перед зрителями 22 мая. На них изображен Нуреев во время его первого и последнего визита в СССР в 1989 году. Тогда он посетил в Ленинград для исполнения роли Джеймса в балете "Сильфида". Фото сделаны Валентином Барановским, который долгое время был официальным фотографом Мариинского театра. На обороте фото сохранились печатные ярлыки и штампы Барановского с его атрибуцией. Стартовая ставка - 100 тыс. рублей.