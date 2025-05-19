Более 60% россиян считают, что наиболее дружественные и прочные отношения у России сложились с Китаем, свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Также в число наиболее дружественных стран вошли Белоруссия и Индия.

"Стратегический треугольник "Россия - Индия - Китай". На протяжении всего периода мониторинга Китаю удается сохранять статус наиболее дружественной по отношению к России страны, причем с каждым годом он получает все больше "голосов". Укрепляет свои позиции и другой азиатский гигант - всего за три года (2019-2022) Индии удалось подняться с пятой на третью строчку рейтинга дружественных стран, продемонстрировав двукратный рост симпатий", - говорится в сообщении.

Китай назвали самой дружественной РФ страной 65% респондентов, 41% - Белоруссию. Еще по 26% назвали Индию и КНДР, 16% - Иран.

Что касается наиболее напряженных и враждебных отношений, опрошенные выделили Францию (48%), Великобританию (42%), Германию (41%) и Украину (38%). О недружественных отношениях у РФ с США сказали 27% респондентов.

Опрос проводился 27 апреля, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.