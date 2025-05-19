Органист Папской базилики в Мадриде назвал причину переезда в Россию

Титулярный органист Папской базилики в Мадриде Даниэль Сальвадор решил переехать в Россию и в эфире программы «Они выбрали — Родину» на Первом канале объяснил свое решение. Испанец признался, что его жена — русская, однако изначально они долгое время жили у него на родине, не сразу приняв решение о переезде.

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«В 2014 году я принял решение, что надо переехать в Россию, потому что будет хуже. К сожалению, я не ошибся. Когда будет хуже, надо быть на правильной стороне», — подчеркнул иностранец.

Органист и историк музыки пояснил, что его страна после вступления в НАТО и Евросоюз потеряла свою идентичность, отказавшись от традиционных христианских ценностей. В связи с этим, по его мнению, Испания «потихонечку исчезла». Что касается России, то, по словам музыканта, она сохраняет свою культуру и самобытность.

Ранее многодетная семья из США переехала в Россию и удивилась тому, что транслируемая на их родине информация о стране оказалась ложной.