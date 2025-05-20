Российская королева красоты описала встречу с акулой

Победительница конкурса красоты «Миссис Вселенная-2023» Ольга Каменская столкнулась с акулой во время отдыха на пляже в Майами, США.

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Роликом с места событий россиянка поделилась на личной странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам Каменской, акула «чуть не съела» ее шестилетнюю дочь. «Я просто загорала на пляже. Эмма была в воде, как обычно. И вдруг — крик, паника, все побежали, закричали», — сообщила россиянка.

Сначала Каменская не могла найти ребенка. Оказалось, что девочка стояла на берегу в нескольких метрах от матери, а акула тем временем плавала на мелководье.

«Это были самые страшные секунды в моей жизни», — такими словами описала она пережитое.

Каменская добавила, что ее друзья также наблюдали морского хищника в других прибрежных районах города.

Ранее другую россиянку на Мальдивах покусала акула. Девушка пострадала во время снорклинга, экскурсию она приобрела в своем отеле за 350 долларов (28,8 тысячи рублей).