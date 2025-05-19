Переехавшая в РФ американская семья развеяла транслируемые на родине мифы о стране

Многодетная семья из США, перебравшаяся жить в Россию, в программе телеканала «Царьград» «Мы вместе» развеяла несколько мифов о стране, которые им транслировали на родине. Иностранцы признались, что думали, будто у людей в России туалеты находятся на улице, а в местных продуктовых магазинах нет сыра и мяса.

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«Такое пишут не в самых мейнстримных СМИ, но можно найти определенные платформы, где такой лжи полным-полно. Все это курам на смех. У нас в доме шикарный санузел, у всех наших знакомых — тоже, в магазинах навалом еды, ассортимент богатый. Поэтому врут они все», — высказался глава семейства Дерек Хаффман.

По его мнению, продуктовых магазинов в стране очень много, а цены в них «просто шикарные». Что касается сыра и мяса, то, по словам супруги Дерека Дианы, в продуктовых магазинах в Америке дела с этими продуктами обстоят гораздо хуже, чем в России.

«Мы живем за пределами Москвы, и тут тоже продуктовые на каждом шагу, все обутые, одетые. Машины здесь у всех даже лучше, чем в США. В общем, вранье это все — то, что в России якобы ничего нет», — подытожил иностранец.

Ранее студент из чешского города Пльзень Якуб Зиба, приехавший в Россию пять лет назад для учебы в университете, назвал некоторые удивившие его в стране вещи.