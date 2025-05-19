Чулпан Хаматова рассказала о жизни в Латвии

Уехавшая в 2022 году в Латвию актриса Чулпан Хаматова заявила, что три года назад ей не на что было прокормить семью, а сейчас она вынуждена жить не в таком комфорте, как в Москве. Артистка также призналась, что не может назвать себя авторитетом для своих детей.

«Мой путь начался три года назад, это доказательство того, что при полном ощущении конца жизни и понимании, что тебе нечем прокормить семью, вдруг оказывается, что рядом есть люди и друзья, никто тебе не позволят умереть с голоду», - разоткровенничалась Чулпан в YouTube-шоу «Георгий за кадром».

По словам Хаматовой, принять новый уровень комфорта непросто, но она смогла перешагнуть через такие сложности.

«Да, здесь комфорт не такой, что был в Москве. Ну ничего страшного», — рассуждает актриса.

Она заверила, что смогла встать на ноги и теперь сама оказывает посильную помощь людям, оказавшимся в такой же ситуации. При этом Чулпан призналась, что сама ни на кого не рассчитывает и предпочитает не давать советов подрастающим дочерям.

Хаматова заявила, что могла бы вернуться в Москву

«Взрослые люди — идиоты. Нет такого понятия, что опытный человек может принимать мудрые решения… Я теперь не знаю, как разговаривать со своими детьми с точки зрения авторитета или опыта. Я просто говорю: живите, как хотите», - отметила Хаматова.

Артистка также не стала скрывать, что в Латвии ей постоянно приходится убеждать зрителей в своей профпригодности. При этом она выразила уверенность, что мир театра и кино всегда был жесток.

«Есть ли чувство несправедливости? Нет, потому что я всегда знала, что это профессия, в которой надо доказывать», - сказала Хаматова.

Ранее Чулпан Хаматова призналась, что скучает по Москве и хотела бы вернуться. По словам актрисы, в аэропорту она увидела рейс на Москву, и у нее «свело дыхание», однако Чулпан заверила, что точно не рискнет вернуться из-за детей.