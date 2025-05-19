Пожизненно осужденный маньяк-физик добивается освобождения

Пожизненно осужденный физик-маньяк Игорь Лендьел добивается замены пожизненного заключения на определенный срок. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

66-летний мужчина родился на Украине. После выпуска из школы он переехал в Москву, где окончил институт, женился и стал отцом троих детей. Лендьел работал преподавателем физики, а позднее решил заняться ремонтом квартир. Первое преступление маньяк совершил вместе с подельником в 1991 году — жертвами стали супруги, в чьей квартире мужчина делал ремонт. Третьего человека Лендьел убил с другим подельником спустя два года с целью грабежа. В том же году «физика» задержали.

В 1994 году Лендьела приговорили к смертной казни, однако через пять лет приговор заменили на пожизненное заключение. Свой срок он отбывает в ИК-1 «Мордовская зона» — убийца находится там уже 31 год. В 2024 году заключенный подал ходатайство о смягчении меры наказания и пересмотре сроков по своим уголовным статьям. Но суд решил переквалифицировать только одно из трех дел, в результате скостив срок на семь месяцев за примерное поведение. Вместе с тем решение о пожизненном заключении оставили в силе.