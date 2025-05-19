Умерла актриса Татьяна Басова

После продолжительной болезни скончалась актриса, балерина и хореограф Татьяна Ярви (девичья фамилия — Басова) . Ей было 64 года. Дочь актрисы Эллен Килгас сообщила, что мама умерла после операции на колене.

© Кадр из фильма «Выше радуги»

Эллен уточнила, что у актриса не страдала онкологией, но у неё было несколько других проблем со здоровьем одновременно. Также дочь балерины сказала, что организм мамы не принял инородное тело после операции, и все усилия врачей оказались тщетны.

Татьяна Басова широкой публике известна про фильму «Выше радуги», в котором она сыграла роль Сирены.