В Госдуму внесут законопроект о гонорарах артистов-иноагентов

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что законопроект о списании гонораров артистов-иноагентов на помощь Донбассу и бойцам СВО планируется внести в Госдуму до конца весенней сессии.

По словам автора инициативы, документ находится в работе у профильного комитета и направлен в кабмин для отзыва.

«Моя позиция в том, что люди, которые предали свою страну, не должны получать деньги наших граждан. Убеждён, что в ближайшее время мы получим положительное заключение [правительства на этот законопроект] — в мае-июне», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что документ поступит в Госдуму уже на этой сессии.

Уточняется, что законопроект предлагает закрепить право списывать средства со спецсчёта иноагента на восстановление инфраструктуры и экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также на реабилитацию бойцов СВО. Данный документ устраняет лазейку, когда иноагент передает «за 1 рубль» право на использование своих произведений третьему лицу, а затем получает авторские гонорары неофициально.

Ранее российский режиссёр Никита Михалков высказался против возвращения уехавших из России артистов.