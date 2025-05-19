HR-специалист рассказала, кто в РФ зарабатывает более 300 тысяч в месяц

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала агентству «Прайм», что в России более 300 тыс. рублей в месяц зарабатывают токари высокого разряда, пилоты, стоматологи-имплантологи, топ-менеджеры и многие другие специалисты.

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Она отметила, что 350 и более тысяч рублей ежемесячно получают топ-менеджеры и руководители подразделений, генеральные директора средних и крупных компаний, особенно в Москве, нефтегазовой сфере, IT и финансах.

Кроме того, рассказала Лоикова, 300-450 тыс. рублей также зарабатывают senior-разработчики (Golang, Java, Python, C++) в топовых компаниях (Яндекс, Тинькофф, VK).

«Архитекторы ПО, DevOps-инженеры, Data Scientists с опытом 5 и более лет зарабатывают 330-450 тыс. рублей», — добавила она.

Помимо этого зарплату 300-500 тыс. рублей получают хирурги высокой квалификации в платных клиниках, а уровень заработной платы стоматологов-имплантологов может достигать от 500 тыс. до 1 млн рублей и выше.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Мария Васильева ранее рассказала, что в Москве специалисты в области искусственного интеллекта (ИИ) являются одними из самых высокооплачиваемых в IT-отрасли. Их заработная плата может превышать 400 тыс. рублей в месяц.