Росавиация ведет переговоры о возобновлении полетов в другие страны

Росавиация обсуждает с авиационными властями многих стран возможность возобновления авиасообщения, сообщил журналистам руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

"Совместная работа с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития по развитию международного авиасообщения ведется постоянно. Мы находимся в диалоге с авиационными властями множества стран. Многие страны, которые приостановили полеты, готовы их возобновлять", - сказал он.

По словам Ядрова, есть страны, в которые готовы летать российские авиакомпании, однако необходимы гарантии, что воздушные суда получат необходимое обслуживание и на них не будут распространяться ограничения, появившиеся из-за санкций.

Всего на сегодняшний день из России без пересадок можно улететь в 38 стран, причем в 17 из них выполняют рейсы и отечественные, и иностранные авиакомпании.