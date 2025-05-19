Почему ветеранам СВО сложно вернуться на прежнюю работу

Хотя в регионах Западной Арктики сегодня открыты более 33 тысяч вакансий, ветеранов СВО ждут далеко не везде. "РГ" выяснила, почему тем, кто сегодня возвращается домой, устроиться на прежнее место работы иногда не менее сложно, чем отправиться в космос.

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В Архангельской области сегодня очень нужны, к примеру, электромонтеры, слесари по обслуживанию тепловых сетей, водители. На крупных агропредприятиях - операторы машинного доения и рабочие по уходу за животными, коневоды, агрономы, трактористы-машинисты, механики, слесари, плотники. Ветеранам СВО, казалось бы, рады везде, но принять могут далеко не всегда.

- Везде необходимо проходить медкомиссию, - пояснил участник СВО Александр Леонтьев, до отправки на фронт работавший на одном из оборонных предприятий Северодвинска.

- Но военнослужащим, пожалуй, пройти медкомиссию даже проще, чем на предприятии. На предприятии ее проходят как в космос. Но у многих ребят, которые еще будут возвращаться, проблем со здоровьем очень много. Будет ли это учитываться? Сегодня везде требуются крепкие и здоровые люди. Но я, к примеру, знаю, что уже не пройду комиссию на свою специальность.

Александр после ранения еще не обращался на прежнее место работы. Но многие ветераны обращались - и далеко не все смогли устроиться обратно.

- Не так давно в Верхнетоемский район вернулся военнослужащий, который уходил по демобилизации, - рассказала спецкору "РГ" социальный координатор фонда "Защитники Отечества" Татьяна Петрова. - До СВО он обслуживал линии электропередачи. Но после ранения вернулся домой и комиссию на свое предприятие, конечно, не прошел. Сейчас решается вопрос, где он будет работать дальше. Работодатель должен либо подобрать ему место согласно физическим возможностям, либо переучить, а затем предоставить. Но если такой возможности нет? Подключала прокуратуру, там готовы вмешаться, когда будет нарушен закон, но пока закон не нарушен.

Недавно ветеран вынужден был написать заявление об уходе. Вот только верхнетоемская деревня, в которой живет этот парень, совсем маленькая, другой работы в ней не найти...

Правда, у работодателей тоже здравые аргументы: "Медкомиссия - это "не просто так", если на предприятии вредные условия труда, - уточнили кадровики энергетической компании Поморья. - К примеру, слесарь по обслуживанию тепловых сетей должен не только на поверхности работать, но и спускаться в тепловые камеры. А если он что-то не услышал, недослышал, недотянулся... Одним словом, если что-то случится, отвечать придется работодателю".

В итоге все зависит от руководства каждого конкретного предприятия, если на нем готовы бороться за каждого специалиста, пусть даже с инвалидностью, возможности для трудоустройства обязательно найдут. Как, например, поступают в ресурсоснабжающей компании Архангельска. Недавно к нам вернулся работник, у которого после СВО появились проблемы со слухом.

"Мы понимаем, что слесарем-аварийщиком его уже не поставить - медкомиссию не пройдет, - объясняют в отделе кадров.

- Поэтому предложили ему работу слесарем по другому направлению".

Словом, безвыходных лабиринтов в трудоустройстве ветеранов нет. Важно, чтобы центры занятости, соцзащиты и волонтеров были скоординированы. Как, например, в ситуации с участником СВО Дамиром Гареевым, вернувшимся в оборонно-промышленный комплекс Северодвинска.

- Во время СВО я получил ранение. Госпиталь - один, второй, третий... В конце 2023 года вернулся домой. Учился ходить заново, потом заново учился управлять автомобилем. Потом меня позвали обратно на завод, где я трудился раньше, - рассказывает Дамир Гареев. - Начинал по чуть-чуть, а сейчас работаю с каждым днем все лучше. Правда, если раньше был крановщиком, сейчас в арматурщики ушел. Работаю за станком, свариваю сетку для свай. Думаю, что через год-полтора, когда смогу ходить без костылей, и на кран вернусь.

Ветеран также пояснил, что у него есть личный куратор, ему оказывают помощь с оформлением документов, с получением выплат, с прохождением медицинской реабилитации. Одним словом, вернуться к привычной жизни так гораздо проще.

Правда, на высокие зарплаты могут рассчитывать в основном ветераны, обладающие высокой квалификацией. Поэтому в регионах РФ для участников СВО запустили кадровые проекты. В Архангельске пройти переподготовку можно по программе "Защитники. Под крылом Архангела": ее выпускники смогут получить работу в сфере управления. Недавно все необходимые тесты для участия в этой программе сдал и оставшийся без работы ветеран-электрик из верхнетоемской деревни: результаты отбора в Поморье объявят в конце мая, а старт образовательного трека запланирован на 1 июля.

По словам руководителя регионального филиала фонда "Защитники Отечества" Юлии Моногаровой, сегодня вопрос трудоустройства ветеранов СВО, которые возвращаются домой, непростой. Но тут главное проявить к ним внимание и заботу.

- В связи с этим у нас еженедельно ведут прием специалисты кадрового центра, - рассказывает она. - В ручном индивидуальном режиме мы стараемся подобрать ветеранам совместно с кадровым центром те профессии, которые им подходят. Для этого в фонде даже сформирован сектор по трудоустройству ветеранов боевых действий. И это помогает избежать конфликтов.