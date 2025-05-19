Производство меда в России может сократиться из-за неурожая

В России может сократиться производство меда. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Союз пчеловодов. Как отмечается в статье, на объем производства меда могут повлиять сокращение на 20–25% поголовья пчел после неудачной зимовки, уничтожение растений-медоносов из-за заморозков и снижение рентабельности бизнеса.

По словам президента МОО "Межрегиональный союз пчеловодов" Александра Кукса, в этом году пчелы преждевременно вышли из спячки из-за оттепели, а сменившее ее похолодание привело к тому, что они не выжили.

"Сокращение производства меда в России может стать устойчивым трендом", - отмечает издание и добавляет, что на этом фоне россияне стали потреблять больше меда.

Согласно подсчетам Ntech, в прошлом году продажи меда в натуральном выражении увеличились на 9% год к году, а в денежном - на 12%. При этом в Минсельхозе заявили, что не знают о сокращении поголовья пчел и не ожидают сокращения производства меда в 2025 году. На прошлой неделе "Известия" писали, что в России от заморозков пострадало 12% посевов сахарной свеклы. Председатель правления Союза сахаропроизводителей РФ Андрей Бодин заявил, что аграриям придется их пересеять. Больше всего от заморозков пострадала сахарная свекла в Белгородской, Липецкой и Курской областях.