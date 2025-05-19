«Игру престолов», «Гарри Поттера» и «Секс в большом городе» могут запретить в РФ

В России могут запретить «Игру престолов», «Гарри Поттера», «Секс в большом городе» и «Карточный домик», поскольку в них можно увидеть пропаганду идеологии чайлдфри*. Об этом в понедельник, 19 мая, сообщил Telegram-канал «Москва сейчас».

© Гарри Поттер и Принц-полукровка, 2009 год

— (...) например, Бриенна из «Игры Престолов» хотела стать равным мужчинам, поэтому отказалась от детей, профессор Макгонагалл из «Гарри Поттера» жила без детей, — передает Telegram-канал.

По словам экспертов, под запрет могут попасть почти любые произведения, а блокировать соответствующие сериалы и фильмы начнут с осени.

Ранее психолог Сергей Лунюшин рассказал, что женщины, выбирающие быть чайлдфри*, всегда были, однако раньше их выбор часто ограничивался и они не афишировали свою позицию. Некоторые женщины, по его словам, испытывают раздражение при мысли о детях.

Депутат Госдумы Сардана Авксентьева в свою очередь призвала ввести маркировку рекламы «родологии» как учения, основанного на антинаучных данных. Она добавила, что «родология» опаснее, чем астрология или эзотерика.

*Пропаганда чайлдфри запрещена на территории России.