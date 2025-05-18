Ведущий телеканала из Якутии погиб в зоне СВО

Телеведущий Алексей Семёнов погиб в зоне специальной военной операции при выполнении боевого задания.

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Об этом сообщает Национальная вещательная компания «Саха».

«Телеведущий, наш коллега Алексей Семёнов (позывной НВК) погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО», — говорится в сообщении.

Журналист вёл информационные передачи «Саха сирэ» и «День за днём».

Ранее в зоне СВО при исполнении пастырских обязанностей в результате удара РСЗО HIMARS погиб военный священник Антоний Савченко.