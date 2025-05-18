Умерла актриса из "Моей прекрасной няни"

18 мая не стало Ольги Блок-Миримской, советской российской актрисы театра, кино и телевидения, народной артистки РФ. Пометка о кончине народной артистки появилась в ее профиле агрегатора "Кино-Театр.ру".

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Ольга Блок родилась 1 сентября 1954 года в Петрозаводске и еще школьницей снялась в роли Оли в фильме "Слепая птица" 1963-го. Ольга Ивановна - дальняя родственница Александра Блока.

После окончания школы поступила на режиссерско-театральное отделение Крымского училища культуры и вскоре была приглашена в Крымский театр драмы и комедии. В 1988 году окончила ГИТИС, курс Быстрицкой. С 1990-го - в труппе Театра под руководство Олега Табакова. Народная артистка России - с 2005-го.

Фильмография - более тридцати проектов: "Карнавал" с Муравьевой, "На углу у Патриарших", "Адвокат", "Бальзаковский возраст, или все мужики сво…", "Даша Васильева".

В ситкоме "Моя прекрасная няня" артистка сыграла Шуру, двоюродную сестру Вики.

Муж - архитектор Владимир Миримский, дочь - актриса Ангелина Миримская.