Погибшего на СВО псковского священника похоронили в поселке Выбуты

В поселке Выбуты Псковского района похоронили военного священника Антония Савченко. В воскресенье в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова с ним попрощались и отпели. Он погиб в зоне спецоперации в результате удара реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Батюшка Антоний был заместителем руководителя отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Псковской епархии, клириком собора и настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части №64044. Божественную литургию и чин отпевания совершил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон. Храм был заполнен полностью, за богослужением молились клирики и игумении монастырей Псковской епархии, военнослужащие Псковского гарнизона и городские прихожане.

Батюшку очень любили военнослужащие. Он всегда был с ними рядом, жил с воинами в блиндажах, поддерживал их в боевых условиях, совершал таинства и требы. Как говорит об Антонии протоиерей Алексей Воронюк, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами Псковской епархии, это был настоящий русский богатырь, сажень в плечах, настоящий русский человек. Что поражало всех: и духовенство, и прихожан - это его отношение к собеседнику. Очень ласковые слова, добрые. "Миленькие мои" - говорил он, когда записывал сообщения.

У иерея Антония Савченко осталась жена и двое маленьких детей. Похоронили отца Антония за алтарем храма пророка Божия Илии в поселке Выбуты Псковского района. Там же покоится и отец Александр Цыганов, погибший в зоне спецоперации осенью 2022 года.