Умер актер из "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей"

Ушел из жизни Александр Кабанов, артист театра и кино, снимавшийся в культовых российских сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». О смерти сообщает театр-фестиваль «Балтийский дом».

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Актер умер 18 мая. Ему было 69 лет.

«Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова — невосполнимая утрата. Театр-фестиваль «Балтийский дом» выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста», — сказано в некрологе.

О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно.

Артист окончил курс Зиновия Корогодского в 1981 году, был принят в труппу ТЮЗа им. Брянцева. В 1999 году его пригласили в Театр-фестиваль «Балтийский дом», где вошел в актерский состав Экспериментальной сцены театра под руководством Анатолия Праудина.

За четверть века Александр Кабанов создал на сцене театра множество ролей, высоко оцененных профессионалами и зрителями.

Кинозрителям Кабанов известен ролями в сериалах «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Опера. Хроники убойного отдела», «Агент национальной безопасности» и многих других.

Артист также преподавал в РГИСИ, передавая знания молодому поколению. Выпускники и студенты называют Александра Анатольевича одним из любимых педагогов, настоящим профессионалом и Учителем.