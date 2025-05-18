Умер актер из "Бандитского Петербурга" и "Улиц разбитых фонарей"

18 мая ушел из жизни Алексей Кабанов, советский российский актер театра, кино и сериалов и театральный деятель.

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Кабанов родился 26 января 1956 года в Магадане в семье танцовщика театра. Воспитывался в интернате. В старших классах руководил самодеятельным театральным коллективом в Доме культуры. В 1981 году окончил ЛГИТМиК.

С 1981 года Алексей Кабанов играл в Ленинградском ТЮЗе имени Брянцева. В 1999 году был принят в труппу Театра-фестиваля "Балтийский дом". На сцене, помимо прочего, играл Воланда в постановке по "Мастеру и Маргарите". Преподавал актерское мастерство на кафедре режиссуры в Театральной Академии.

На экране - с середины 1990-х, фильмография - более 60 проектов: "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Опера. Хроники убойного отдела", "Литейный", "Агент особого назначения", "Невский", "Мажор", "Агент национальной безопасности".

"Для всех нас уход Александра Анатольевича Кабанова - невосполнимая утрата. Театр-фестиваль "Балтийский дом" выражает глубокие соболезнования семье и близким артиста", - говорится в некрологе, размещенном пресс-службой учреждения.

О дате прощания коллеги артиста сообщат позже.