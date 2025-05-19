Швыдкой объяснил отсутствие Мединского на юридическом форуме

Помощник президента РФ Владимир Мединский не смог принять участие в Петербургском международном юридическом форуме, так как занят другими делами. Об этом сообщил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Я не хочу умалять значение дискуссии о декабризме, но думаю, что [это] более важно, чем вся дискуссия, которую мы будем проводить», – пояснил Швыдкой, заменивший Мединского в качестве модератора сессии «Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории».

Экс-министр культуры РФ отметил, что его попросили заменить Мединского, который, как известно, возглавлял российскую делегацию на первых за три года прямых переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая.

До этого Мединский заявил, что Москва довольна результатами переговоров с Киевом. В ходе встречи стороны обсудили возможность проведения встречи лидеров двух государств, а также согласовали обмен пленными в формате «1000 на 1000».