Лишенная экс-супругом рук россиянка рассказала о новой жизни

Маргарита Грачева, пережившая чудовищное преступление, который совершил бывший муж, рассказала "МК в Питере" о своей новой жизни, наполненной счастьем и любовью.

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В 2017 году ее супруг Дмитрий Грачев, одержимый ревностью, отвез ее в лес, где отрубил ей обе кисти рук. Несмотря на травму и психологическую травму, Маргарита не сломалась — она научилась жить заново, обрела новую семью и стала символом мужества для тысяч людей.

После операции врачи смогли пришить левую кисть, а на правую руку Маргарита получила бионический протез, купленный на деньги, собранные неравнодушными россиянами. Адаптация далась нелегко, но благодаря поддержке близких и собственной силе духа она смогла вернуться к полноценной жизни.

В 2020 году она встретила своего нынешнего мужа, петербуржца Максима Андрющенко, который стал для нее опорой. Вместе они воспитывают четверых детей, младшая из которых — дочь Арина — родилась год назад.

«Любое рождение ребенка — это счастье, — признается Маргарита. — Конечно, есть бытовые сложности: я не могу подстригать ногти или застегивать мелкие пуговицы, но мне помогает муж и старшие дети".

Многодетная мама добавила:

"Главное — не зацикливаться на трудностях, иначе можно погрузиться в отчаяние».

История Маргариты вдохновляет многих: несмотря на пережитое, она не ожесточилась и продолжает верить в добро. Ее бывший муж отбывает 14-летний срок в колонии строгого режима, а сама она, пройдя через ад, обрела новую жизнь, где есть место любви, надежде и мечтам.