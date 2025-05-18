Названы сроки возвращения тепла в Центральную Россию

В начале следующей недели в Центральную Россию придут дожди и похолодание, однако уже к пятнице ожидается теплая погода, написал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

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Так, в понедельник, 19 мая, прогнозируются дожди и ветер со скоростью до 13 м/с. Столбик термометра днем покажет плюс 12-17 градусов, а ночью - плюс 8-13. Атмосферное давление упадет до 738 мм рт. ст.

20 мая, во вторник, температура будет снижаться: днем она упадет до плюс 11-16 градусов, а ночью - до плюс 6-11.

В среду из-за очередного циклона возобновятся дожди. Также ожидается плюс 13-18 градусов днем и до плюс 2-7 градусов ночью.

В четверг в сумерках будет плюс 4-9 градусов, местами возможен небольшой дождь. Днем, по словам Тишковца, придет гребень антициклона, из-за чего станет солнечно и сухо, а воздух прогреется до плюс 17-22 градусов.

"В пятницу пройдет теплый фронт, сопровождаемый шлейфом разрозненных дождевых туч", - предупредил синоптик.

В этот день ночью будет до плюс 7-12 градусов, днем - до плюс 18-23 градусов. Однако в выходные похолодает, возможны дожди, предупредил Тишковец.