В Хабаровске стартовал Российско-Китайский форум

В Хабаровске состоялась торжественная церемония открытия Российско-Китайского форума (РКФ). Старт масштабному мероприятию дали губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и генеральный консул КНР в Хабаровске Цзян Сяоян, сообщает "РГ" пресс-служба РКФ-2025.

© Российская Газета

"Хабаровский край исторически стал территорией прочного взаимодействия России и Китая. Мы видим, как с каждым годом крепнут наши экономические связи, расширяются торговые отношения, реализуются совместные проекты в промышленности, энергетике и транспорте. Именно здесь, на Дальнем Востоке России, мы формируем новые стандарты международного сотрудничества. Наши предприятия успешно работают вместе, создавая современные производства, инновационные технологии и рабочие места. Мы строим мосты не только в прямом, но и в переносном смысле - мосты доверия, взаимопонимания и процветания", - подчеркнул Дмитрий Демешин.

К участникам Форума также обратился Цзян Сяоян.

"Форум проводится как платформа реализации решений, достигнутых после встречи Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в прошлом году. Хабаровский край является крупным логистическим, промышленным и научно-техническим центром на Дальнем Востоке России. Мы имеем широкие перспективы сотрудничества. Форум показывает, какое внимание уделяется дружбе и сотрудничеству между Россией и Китаем. Это важный шаг в развитии взаимопонимания двух стран", - отметил консул.

Ключевая тема форума - совместное освоение острова Большой Уссурийский. Он включает в себя более 30 тематических площадок, культурных и спортивных мероприятий. Всего в форуме примут участие более трех тысяч человек - представители бизнеса, органы государственной власти и креативных индустрий из России и КНР.

Центральным событием станет пленарное заседание "Россия и Китай: объединяя усилия во имя общего процветания".

Организаторами форума выступили правительство Хабаровского края при поддержке российских министерств, АО "Корпорация развития Дальнего Востока" и фонда Росконгресс.