Названы грибы, за сбор которых могут оштрафовать на 1 млн рублей

С 2023 года в России запрещено собирать грибы, занесенные в Красную книгу. Об этом пишет RT со ссылкой на пресс-службу "АльфаСтрахования".

© Российская Газета

По данным компании, таковых насчитывается около 40 видов. Среди них - паутинник душистый, вешенка небродийская, трюфель летний, шишкогриб хлопьеножковый, опенок чеканный и трутовик корнелюбивый.

"Наказания за нарушение предусмотрены разные: за случайный сбор - штраф от 2,5 тысячи до 5 тысяч рублей, за умышленный - до четырех лет принудительных работ плюс штраф до 1 млн рублей", - отмечается в публикации.

Продажа ценнейших грибов группой лиц карается девятью годами тюрьмы и штрафом до трех миллионов рублей, уточнили эксперты. Помимо этого, тюремный срок и крупный штраф грозит тем, кто с умыслом собрал "урожай" и разместил его фото или видео в соцсетях.

В пресс-службе компании посоветовали гражданам во время "тихой охоты" собирать только знакомые грибы, чтобы не попасть на штраф.

Ранее в Союзе садоводов России напомнили дачникам о наказании за выращивание ряда растений. В списке запрещенных - мак снотворный, конопля и даже шалфей. Максимальный штраф за их разведение - 300 тысяч рублей.