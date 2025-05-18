Хабаровские музеи приняли ночных посетителей в рамках традиционной акции

"Ночь в музеях" собрала сотни хабаровчан. Для удобства музеи города запланировали свои программы на разное время, чтобы жители могли посетить все заведения.

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В Художественном посетители любовались картинами, позировали художникам и создавали шедевры сами - на одной из локаций предлагали попробовать написать натюрморт.

- За первый час работы к нам пришли 150 человек и еще подходят люди. Надеемся, что они захотят потом вернуться и днем, чтобы посмотреть собранные у нас экспонаты, - говорит директор Дальневосточного художественного музея Наталия Толстая.

Вообще рисовали много, делали коллажи и с удовольствием записывались на экскурсии. В гродековском одной из самых популярных стала экскурсия по панораме Волочаевской битвы, которую проводили в полной темноте. Гид подсвечивал фонарем, рассказывая о событиях Гражданской войны.

Из-за циклона музеям пришлось отказаться от уличных локаций, но до ливня зрителям успели показать шоу с огнем.